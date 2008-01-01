Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:21 Вторник, 13 ноября
В 15 часов в Москве небольшая облачность верхнего яруса. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0..-1 градус, Северном 0..-1 градус, Северо-восточном 0..-1 градус, Восточном 0..-1 градус, Юго-восточном 0..-1 градус, Южном 0..-1 градус, Юго-западном -1 градус, Западном -1..-2 градуса, Северо-западном 0..-1 градус.
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В Зеленограде солнечно, температура воздуха -1 градус, на территории Новой Москвы небольшая облачность, температура воздуха -1..-2 градуса, местами порывы южного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /