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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:21 Вторник, 13 ноября

  В 15 часов в Москве небольшая облачность верхнего яруса. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0..-1 градус, Северном 0..-1 градус, Северо-восточном 0..-1 градус, Восточном 0..-1 градус, Юго-восточном 0..-1 градус, Южном 0..-1 градус, Юго-западном -1 градус, Западном -1..-2 градуса, Северо-западном 0..-1 градус.

В Зеленограде солнечно, температура воздуха -1 градус, на территории Новой Москвы небольшая облачность, температура воздуха -1..-2 градуса, местами порывы южного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
-1
Ср.
14 ноя.
0
Чт.
15 ноя.
+1
Пт.
16 ноя.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Гаруя		 -40
Хабардино

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Мултан

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