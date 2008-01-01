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В северной половине ЕТР настоящее предзимье



ИА "Метеоновости" / 13:40 Вторник, 13 ноября



В то время как над Центром ЕТР, черноземными и поволжскими областями господствует холодный антициклон, вдоль северных районов Европейской России курсируют циклонические вихри с системами атмосферных фронтов, поставляющих более теплый и влажный атлантический воздух. Под влиянием атлантической влаги окажутся в предстоящую среду 14 ноября не только районы Русского Севера, но и северо-западные области, вдоль которых вытянется атмосферный фронт.



В большинстве областей ожидается по-осеннему промозглая погода. Пройдут осадки разной интенсивности в виде дождя, мокрого снега и снега, в Коми и Вологодской области велика вероятность локальных сильных снегопадов. Местами будет отмечаться налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. В северных областях дополнительный дискомфорт в погоду внесет порывистый ветер, сила которого может достигать 13-18 м/с, и слабые метели.



Поступающий в регион воздух будет не только влажным, но и теплым. Температура в течение суток будет колебаться в пределах -2:+3, лишь ночью в Коми и Вологодской области до -3..-8 градусов. Среднесуточные показатели окажутся на 3-5 градусов выше климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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