Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:45 Вторник, 13 ноября
В 12 часов в Москве ясная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2..-3 градуса, Северном -2..-4 градуса, Северо-восточном -2..-4 градуса, Восточном -3..-4 градуса, Юго-восточном -3..-4 градуса, Южном -2..-3 градуса, Юго-западном -3..-4 градуса, Западном -3..-4 градуса, Северо-западном -3..-4 градуса.
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В Зеленограде солнечно, температура воздуха -3.. -4 градуса, на территории Новой Москвы небольшая облачность, температура воздуха -3..-4 градуса. / meteonovosti.ru /