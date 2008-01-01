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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:45 Вторник, 13 ноября

  В 12 часов в Москве ясная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2..-3 градуса, Северном -2..-4 градуса, Северо-восточном -2..-4 градуса, Восточном -3..-4 градуса, Юго-восточном -3..-4 градуса, Южном -2..-3 градуса, Юго-западном -3..-4 градуса, Западном -3..-4 градуса, Северо-западном -3..-4 градуса.

В Зеленограде солнечно, температура воздуха -3.. -4 градуса, на территории Новой Москвы небольшая облачность, температура воздуха -3..-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
-3
Ср.
14 ноя.
0
Чт.
15 ноя.
+1
Пт.
16 ноя.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Гаруя		 -37
Хабардино

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Бахавалпур

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