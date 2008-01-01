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На юге России холодно, ветрено и ненастно



ИА "Метеоновости" / 12:18 Вторник, 13 ноября



антициклон, нагнавший зимний холод в центр Европейской России, вносит коррективы и в погоду южных областей. Даже сюда, значительно раньше календаря, заглянула зима.



На границе взаимодействия антициклона и южной циклонической депрессии обострились атмосферные фронты, в зоне которых и оказалась большая часть Южного и Северо-Кавказского регионов.



Уже, накануне, 12 ноября в регионе похолодало, прошли интенсивные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. В Ростовской области отмечались не только сильные снегопады до 16 мм, сформировавшие снежный покров высотой до 13 см, но и первая в этом сезоне метель. Снег лег также в северных районах Калмыкии и Краснодарского края.



В Крыму атмосферный фронт отметился небольшими дождями на побережье и понижением температуры, - днем было не выше 5..7 градусов, а в ночь на вторник похолодало до 0..-3.



В ближайшие несколько дней, 14-16 ноября, южные области ЕТР останутся вблизи активной фронтальной зоны, разделяющей холодную воздушную массу, наступающую с севера, и умеренно теплый воздух южной депрессии.



В Крыму, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях осадки будут незначительными, но будет ветрено и холодно. Ночами воздух станет вымерзать до -1..-6, на крайнем севере областей и до -12 градусов, даже в Крыму не выше -2,+3. Днем воздух сумеет прогреться до 3..8 тепла, на севере Ростовской и Волгоградской областей дневная температура около 0 градусов. При довольно сильном ветре (порывы могут достигать 15-18 м/с) эффективная температура окажется ниже и будет казаться еще холоднее.



В Краснодарском, Ставропольском краях и Республиках Северного Кавказа, которые окажутся ближе к атмосферному фронту, пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, в предгорных и горных районах снег. Осадки местами будут сопровождаться туманами, налипанием мокрого снега на проводах и деревьях, образованием гололеда. Усилит дискомфорт от непогоды резкий ветер, порывы которого будут достигать 15-18 м/с, на Черноморском побережье в районе Новороссийска сохранится бора силой 20-25 м/с.



Температурный режим понизится - ночью около 0, в горах до -2..-7, на побережье 3..8 тепла, днем в основном от 0 до 6 тепла, на Черноморском побережье 5..0, в районе Туапсе-Сочи до 15 градусов. Среднесуточные показатели температуры ожидаются на 3-5 градусов ниже климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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