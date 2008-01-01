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В Петропавловске-Камчатском новый рекорд по осадкам



ИА "Метеоновости" / 11:56 Вторник, 13 ноября



Из-за мощного южного циклона, сместившегося с юго-запада и кружащего в настоящее время в акватории Охотского моря, уже несколько дней отмечается штормовая погода на юге Камчатского края, в том числе и в Петропавловске-Камчатском. В городе несколько дней подряд идут сильные осадки - 11 и 12 ноября они выпадали в виде снега, а сегодня ночью и в настоящий момент уже в виде дождя. В результате снежный покров постепенно "тает" - от вчерашних 16 см сугробов осталось уже 13 см и усилиями дождя снежный покров продолжит уменьшаться.



Накануне, 12 ноября, в Петропавловске-Камчатском был установлен новый рекорд по осадкам, который продержался 60 лет. С 1958 года в этот день в городе таких сильных осадков не было - выпало 35 мм, превысив предыдущее рекордное значение почти на 4 мм.



Выход южных циклонов в Охотское море и к побережью Камчатки часто заканчивается сильными осадками, максимальное их количество в Петропавловске-Камчатском зафиксировано 19 ноября 2012 года, когда за сутки выпало 130 мм дождя с мокрым снегом. / meteonovosti.ru /



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