Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
13 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Центральная Сибирь окажется во власти непогоды

ИА "Метеоновости" / 11:13 Вторник, 13 ноября

  В Центр Сибири через северо-западные районы региона "нырнул" волновой циклон, принесший в большинство областей снегопады разной интенсивности (от 1 до 7 мм за сутки) и ослабивший крепкие сибирские морозы на 7-10 градусов. Так, например, в Томске и Новосибирске температура за сутки повысилась на 10 градусов.

В течение сегодняшнего вторника 13 ноября и в предстоящую среду 14 ноября этот циклон начнет заполняться и "вольется" в циркуляцию нового, более мощного атлантического вихря, перемещающегося по крайнему северу Сибири. Его активная фронтальная система накроет мощной облачностью центральную часть региона и определит крайне неустойчивую ненастную погоду с колебаниями всех основных метеопараметров.

Увеличится интенсивность осадков - в Томской области и Туруханском муниципальном районе Красноярского края ожидаются сильные снегопады, на остальной территории они будут небольшими и умеренными. Усилится ветер в порывах до 15-20 м/с, местами завьюжат метели. Температура продолжит расти и морозы к завтрашнему дню ослабеют до -3:-9 градусов, в Томской области местами и до 0.

В последующие дни, 15-16 ноября, эпицентр непогоды сместится на Красноярский край, где копилка ноябрьских осадков и так переполнена. Например, в Красноярске на 12 ноября уже выпало 127% от месячной нормы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-6
Вт.
13 ноя.
-1
Ср.
14 ноя.
+1
Чт.
15 ноя.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -36
Хабардино

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Ханпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100