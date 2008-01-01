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Центральная Сибирь окажется во власти непогоды



ИА "Метеоновости" / 11:13 Вторник, 13 ноября



В Центр Сибири через северо-западные районы региона "нырнул" волновой циклон, принесший в большинство областей снегопады разной интенсивности (от 1 до 7 мм за сутки) и ослабивший крепкие сибирские морозы на 7-10 градусов. Так, например, в Томске и Новосибирске температура за сутки повысилась на 10 градусов.



В течение сегодняшнего вторника 13 ноября и в предстоящую среду 14 ноября этот циклон начнет заполняться и "вольется" в циркуляцию нового, более мощного атлантического вихря, перемещающегося по крайнему северу Сибири. Его активная фронтальная система накроет мощной облачностью центральную часть региона и определит крайне неустойчивую ненастную погоду с колебаниями всех основных метеопараметров.



Увеличится интенсивность осадков - в Томской области и Туруханском муниципальном районе Красноярского края ожидаются сильные снегопады, на остальной территории они будут небольшими и умеренными. Усилится ветер в порывах до 15-20 м/с, местами завьюжат метели. Температура продолжит расти и морозы к завтрашнему дню ослабеют до -3:-9 градусов, в Томской области местами и до 0.



В последующие дни, 15-16 ноября, эпицентр непогоды сместится на Красноярский край, где копилка ноябрьских осадков и так переполнена. Например, в Красноярске на 12 ноября уже выпало 127% от месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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