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Новости погоды

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В Москве зафиксированы самые холодные сутки ноября

ИА "Метеоновости" / 10:51 Вторник, 13 ноября

  В Москве стараниями антициклона установилась ясная морозная погода. Антициклон наполнен холодной арктической массой, и ее распространение по территории столичного региона вызвало заметное понижение температуры. В результате, вчерашние сутки, 12 ноября, стали самыми холодными за весь текущий ноябрь. Ночью при ясном небе воздух в столице вымерзал до -7,3 градусов, по области (в Черустях) и до -13. Днем, несмотря на обилие солнца, нагрело лишь до -2,1 градуса. Среднесуточная температура в результате в Москве составила -5,0 градусов, что на 4-5 градусов холоднее положенного по календарю. Такие температурные показатели характерны для 9 декабря, а не для середины ноября. И хочется отметить, что последний раз в этом году так холодно в Москве было в конце марта. / meteonovosti.ru /
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