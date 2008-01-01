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В Москве зафиксированы самые холодные сутки ноября



ИА "Метеоновости" / 10:51 Вторник, 13 ноября



В Москве стараниями антициклона установилась ясная морозная погода. Антициклон наполнен холодной арктической массой, и ее распространение по территории столичного региона вызвало заметное понижение температуры. В результате, вчерашние сутки, 12 ноября, стали самыми холодными за весь текущий ноябрь. Ночью при ясном небе воздух в столице вымерзал до -7,3 градусов, по области (в Черустях) и до -13. Днем, несмотря на обилие солнца, нагрело лишь до -2,1 градуса. Среднесуточная температура в результате в Москве составила -5,0 градусов, что на 4-5 градусов холоднее положенного по календарю. Такие температурные показатели характерны для 9 декабря, а не для середины ноября. И хочется отметить, что последний раз в этом году так холодно в Москве было в конце марта. / meteonovosti.ru /



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