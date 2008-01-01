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Зима заглянула на юг России



ИА "Метеоновости" / 10:37 Вторник, 13 ноября



антициклон, раскинувшийся над большей частью Европейской России медленно смещаясь из Центра ЕТР на Поволжье, обострил фронтальную систему турецкой депрессии, которая перемещалась вдоль южных районов России. Понижение температуры в северных районах Южного региона привело к увеличению температурного контраста (до 7-10 градусов) в зоне атмосферного фронта, и, как следствие, спровоцировало его обострение и увеличение активности.



Непогодой встретили новую неделю ноября жители Ростовской области и Краснодарского края. Во многих районах прошли интенсивный осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, на Черноморском побережье в виде дождя. В Ростовской области погода и вовсе была зимняя - местами выпал сильный снег до16 мм осадков, отмечалась метель, сформировался снежный покров высотой от 3 до 14 см, а максимальная температура не превысила -1..-4 градусов. Снегом прикрыло землю и на севере Краснодарского края - например, в станице Кущевская выпал сильный снег до 13 мм осадков, сформировав снежный покров высотой 17 см.



Противоборство антициклона и турецкой депрессии вызвало также увеличению барического градиента, что привело к усилению ветра. Ветер в регионе дует северо-восточный, а при таком его направлении и при текущей синоптической ситуации, как правило, в районе Новороссийска начинается бора - сильный ветер. Днем в понедельник 12 ноября и прошедшей ночью порывы ветра в городе достигали 19-24 м/с.



По прогнозам метеорологов ненастная погода сохранится в южных районах ЕТР и сегодня. Ожидаются осадки от небольших до сильных (в виде дождя, мокрого снега и снега), порывистый ветер до 15-20 м/с, в районе Новороссийска бора до 25 м/с, в предгорных районах налипание мокрого снега и гололедные явления. / meteonovosti.ru /



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