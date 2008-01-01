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На севере Сибири завьюжили метели



ИА "Метеоновости" / 09:51 Вторник, 13 ноября



Вдоль побережья арктических морей ЕТР и Сибири смещается глубокий атлантический вихрь с значительным барическим градиентом и в сопровождении активных атмосферных фронтов. Результатом его влияния стал сильный порывистый ветер во многих прибрежных районах России - в Мурманской, Архангельской областях, Ненецком автономном округе и на Таймыре его порывы достигали 23 м/с, на Ямале 18 м/с. На Ямале и Таймыре, где давно установился снежный покров, ветер поднимал метели, значительно ухудшая видимость.



В течение наступившего вторника и в предстоящую среду (13-14 ноября) циклон сместится на север Таймыра, который и окажется в эпицентре непогоды. На полуострове ожидаются сильные снегопады при штормовом ветре силой 21-26 м/с, ночью 14 ноября на побережье до 28 м/с, будут мести сильные метели с ухудшением видимости до 200-500 м. / meteonovosti.ru /



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