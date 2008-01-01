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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 08:58 Вторник, 13 ноября



Текущая погода в Москве и Подмосковье напоминает о приближающемся зимнем сезоне. Температура воздуха уверенно перешагнула нулевую отметку в сторону отрицательных значений, и даже днем остается ниже нуля. Сегодня среднесуточная температура ожидается почти на 4 градуса ниже климатической нормы и больше соответствует декабрю.



Но все же преодолеть рекордные значения ей не удастся. Самой холодной ночь на 13 ноября останется в далеком 1891 году, когда минимальная температура составила -19.1 градус, что стало суточным рекордом.



А самым теплым сегодняшний день отмечался в 1977 году, днем температура повысилась до +10.2 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного максимума.



В прошлом, 2018 году, ночью был небольшой мороз -2.2 градуса, а днем потеплело до +1.9. Осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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