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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:43 Вторник, 13 ноября



В Москве и области сохранится антициклональный характер погоды. Будет довольно солнечно и без осадков. Не смотря на то, что атмосферное давление понизится, оно по прежнему будет значительно выше нормы - 766 мм рт ст. Максимальная температура воздуха в столице составит -3..-1, по области от 6 до 1 градуса мороза. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Относительная влажность воздуха около 30%.



Все перечисленные внешние факторы будут формировать погоду спастического типа с возможным неблагоприятным влиянием на организм метеозависимых людей с различными хроническими заболеваниями, особенно с вегетативными и психо-эмоциональными расстройствами. Метеопатические реакции могут сопровождаться "скачками" артериального давления, в первую очередь у лиц с повышенным артериальным давлением, нарушениями сердечной деятельности, стенокардией, а также при атеросклеротических и спастических проявлениях. Специалисты рекомендуют заблаговременно принять лекарства, назначенные лечащим врачом, которые помогут справиться с симптомами ухудшения состояния. Постараться свести к минимуму тяжелые физические нагрузки, по возможности избегать стрессовых ситуаций. Помогут средства, поддерживающие сердечную деятельность, нормализующие вегетативную нервную систему и психо-эмоциональное состояние. / meteonovosti.ru /



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