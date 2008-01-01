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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:30 Понедельник, 12 ноября
Погоду в столичной области будет формировать область повышенного атмосферного давления. При ясном небе температура воздуха в Москве понизится до -3..-5 градусов, по области -2..-7. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, относительная влажность воздуха около 50%. / meteonovosti.ru /
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