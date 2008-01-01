

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:30 Понедельник, 12 ноября



Погоду в столичной области будет формировать область повышенного атмосферного давления. При ясном небе температура воздуха в Москве понизится до -3..-5 градусов, по области -2..-7. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, относительная влажность воздуха около 50%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



