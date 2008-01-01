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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Понедельник, 12 ноября



В 15 часов в Москве ясная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1..-2 градуса, Северном -1..-2 градуса, Северо-восточном -1..-2 градуса, Восточном -2 градуса, Юго-восточном -1..-2 градуса, Южном -1..-2 градуса, Юго-западном -2 градуса, Западном -1..-3 градуса, Северо-западном -1..-2 градуса.



В Зеленограде ясно, температура воздуха -2 градуса, на территории Новой Москвы небольшая облачность, температура воздуха -2 градуса. / meteonovosti.ru /



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