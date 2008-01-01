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О снежном покрове России



ИА "Метеоновости" / 13:42 Понедельник, 12 ноября



Приближается к середине последний месяц осени, но в большинстве районов европейской территории зима провела лишь первые вылазки, не оставив на земной поверхности снега. По состоянию на 12 ноября устойчивый снежный покров лег лишь на крайнем севере Архангельской области и Республики Коми. На крайнем востоке Ненецкого автономного округа сугробы выросли почти до 40 см.



На азиатской территории устойчивого снежного покрова нет на крайнем юге Иркутской области и Бурятии, а также в Приморье. На остальной территории снег уже лежит. Его максимальная высота составляет 34 см и наблюдается в восточных районах Якутии. / meteonovosti.ru /



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