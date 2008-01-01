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Тюменскую область засыпает снегом



ИА "Метеоновости" / 13:17 Понедельник, 12 ноября



Активный циклонический вихрь приблизился в выходные дни к Ямалу. Проникнуть дальше на юг ему помешал европейский антициклон. А потому свое влияние циклон обрушил на северные и центральные районы Тюменской области: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.



Все воскресенье и ночь на понедельник в Ямало-ненецком а.о шел снег, в итоге выпало до 13 мм осадков. Усилившийся до 22 м/с ветер поднял метель. В Ханты-Мансийском а.о. сильный снег добавил в ноябрьскую копилку осадков 9 мм, а порывы ветра достигали 21 м/с.



В ближайшие дни циклон немного продвинется на восток. Он принесет неблагоприятную погоду на север Красноярского края. На Таймыре во вторник и среду ожидается снег, метель, усиление ветра до 18-23 м/с, на побережье порывы достигнут 22-27 м/с.



На севере и в центре Тюменской области, с отходом циклона, похолодает. / meteonovosti.ru /



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