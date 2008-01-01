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Новости погоды

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Сибирские морозы ненадолго ослабеют

ИА "Метеоновости" / 13:07 Понедельник, 12 ноября

  Последний месяц осени на сибирских просторах выдался суровым. За прошедшие дни температура воздуха существенно не дотянула до нормы. А в минувшее воскресенье среднесуточная температура воздуха в южных районах Западной Сибири и практически на всей территории Восточной Сибири (за исключением Иркутской области и Бурятии) оказалась ниже нормы на 8-12 градусов.

Минувшей ночью морозы усиливались до -20,-25 градусов, в центральных районах Красноярского края до -30, а в Эвенкии и до -44. И это была самая низкая температура на территории России. Днем потеплело ненамного, максимальная температура составила от -15 до -20, в Эвенкии до -25 градусов.

Во вторник морозная погода на территории Сибири сохранится. А уже в среду сюда начнет поступать относительно теплый воздух. И в Эвенкии, сибирском полюсе холода, среднесуточная температура ожидается на 4 градуса выше нормы. В четверг и пятницу положительная аномалия температуры составит уже 8-10 градусов. Морозы ослабеют на 10-12 градусов. Но относительно теплая погода удержится недолго. Уже к выходным дням ожидается новый скачок температуры в сторону понижения, и морозы вернутся. / meteonovosti.ru /
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