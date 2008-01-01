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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:56 Понедельник, 12 ноября



В 12 часов в Москве ясная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном -4..-5 градусов, Северном -3..-4 градуса, Северо-восточном -4..-5 градусов, Восточном -4..-5 градусов, Юго-восточном -4..-5 градусов, Южном -3..-5 градусов, Юго-западном -4..-5 градусов, Западном -3..-5 градусов, Северо-западном -3..-5 градусов.



В Зеленограде солнечно, температура воздуха -4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -4 градуса. / meteonovosti.ru /



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