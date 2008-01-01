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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:56 Понедельник, 12 ноября

  В 12 часов в Москве ясная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном -4..-5 градусов, Северном -3..-4 градуса, Северо-восточном -4..-5 градусов, Восточном -4..-5 градусов, Юго-восточном -4..-5 градусов, Южном -3..-5 градусов, Юго-западном -4..-5 градусов, Западном -3..-5 градусов, Северо-западном -3..-5 градусов.

В Зеленограде солнечно, температура воздуха -4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -4 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
-5
Пн.
12 ноя.
-2
Вт.
13 ноя.
-1
Ср.
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0
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тёплое место: холодное место:
+37
Ахмадабад		 -36
Сеймчан

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Барейли

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