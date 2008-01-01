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Морозы в Москве постепенно ослабеют



ИА "Метеоновости" / 12:12 Понедельник, 12 ноября



погода в Москве и Подмосковье это наглядно демонстрирует.



Пришедший из Арктики антициклон расчистил небо от облаков, и столбики термометров в ночные часы стремительно поползли вниз. На северо-западе Москвы, в районе Тушино, морозы усилились почти до -10 градусов. А самым холодным местом в Подмосковье стали Черусти, где минимальная температура достигла отметки в -13.



Антициклон продолжает смещаться на юго-восток и во вторник его центр окажется над Поволжьем. Атмосферное давление в Москве и области повысится на 5 единиц, но холодная погода сохранится. В ночь на вторник морозы окрепнут до -5..-10 градусов, а днем при небольшой облачности температура повысится до -1..-6 градусов.



В среду и четверг влияние антициклона заметно ослабеет. И с запада к столичному региону приблизится система атмосферных фронтов, связанных с атлантическим циклоном. Они проявят себя в увеличении облачности и ослаблении морозов. Минимальная температура ожидается в пределах -2..-7 градусов, а днем от -2 до +3 градусов. Среднесуточное значение останется ниже нормы на пару градусов. И осадков не ожидается.



В пятницу ночи станут чуть теплее, минимальная температура от 0 до -5, а днем, как и накануне, от -2 до +3 градусов. И вновь без осадков.



И лишь к выходным дням с усилением влияния циклонов, вероятность осадков увеличится, но фон температуры пока не изменится. К норме приблизится и температура, и атмосферное давление.



Погода станет комфортной для метеочувствительных людей. / meteonovosti.ru /



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