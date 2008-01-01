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Новости погоды

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Атмосферное давление в Москве близко к рекордному

ИА "Метеоновости" / 11:40 Понедельник, 12 ноября

  В минувшее воскресенье столичный регион находился под влиянием антициклона. Атмосферное давление было очень высоким, но до рекорда оно не дотянуло. Ближе к ночи оно повысилось до 1026.6 гПа, и суточный рекорд со значением 1030.5 гПа осталось в 1993 году.

В понедельник с утра атмосферное давление вновь начало расти, и его максимальное значение зарегистрировано в 10 часов. Оно составило 1026.9 гПа. После чего атмосферное давление стало медленно падать. Суточный рекорд для 12 ноября составляет 1027.3 гПа и установлен опять же в 1993 году.

Таким образом, пока рекорд остается непреодолим. / meteonovosti.ru /
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