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На востоке страны - штормовая погода



ИА "Метеоновости" / 11:27 Понедельник, 12 ноября



В континентальных районах Дальневосточного округа воскресный день обошелся без погодных неприятностей. Его определял антициклон, с центром над восточными районами Якутии. Но на восточные районы региона его влияния не хватило. И здесь в полной мере проявили себя ненастные циклоны. Один из них кружил над югом Сахалина и охватил своим влиянием не только Сахалин, но и близлежащие территории. В большей степени от него досталось Камчатскому краю. На юге края отмечался очень сильный снег, выпало до 25 мм осадков, сильная метель, на побережье ветер ураганной силы. На мысе Лопатка порывы достигали 46 м/с. На Курильских островах все воскресенье и в ночь на понедельник лил сильный дождь, выпало до 29 мм, ветер усиливался до 25 м/с. Не слабые ветра задували и в Хабаровском крае, зарегистрированы порывы до 24 м/с. На Сахалине, вблизи центра циклона, копилка осадков местами пополнилась на 25 мм.



Уже сегодня циклон приблизился к югу Камчатского края и во вторник мало изменит свое положение. Сегодня в Хабаровском крае продолжаются осадки в виде мокрого снега и снега. На севере Сахалина осадки преимущественно в виде мокрого снега, ветер 15-20 м/с. На севере Курильской гряды дождь и ветер штормовой силы, до 30 м/с.



Но самой неблагоприятной погода остается в Камчатском крае: на юге осадки в виде снега и мокрого снега, сегодня и во вторник они могут быть сильными, поднимется метель, ветер на побережье усилится до 17-22 м/с, на юго-западном побережье до 33-38 м/с.



Непогода накроет и охотское побережье Магаданской области. Во вторник здесь снегопады, метели и ветер до 24 м/с. / meteonovosti.ru /



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