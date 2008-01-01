Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
12 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Европейкой России комплекс неблагоприятных условий

ИА "Метеоновости" / 11:10 Понедельник, 12 ноября

  Громадный холодный антициклон начал опускаться к югу Европейкой территории России. Он уже остудил среднюю полосу России и Поволжье, теперь очередь южных регионов. Но там вторжение холодного воздуха будет не таким мирным, как в вышеуказанных регионах ЕТР. Слишком велики температурные контрасты, а еще скажется влияние теплого моря и гор.

Уже в понедельник в Южном Федеральном округе начнутся осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, местами будут отмечаться гололедные явления, по северу округа не исключены метели. Разыграется холодный, пронзительный ветер северо-восточного направления. В Приазовье и Ростовской области ветер усилится до 15-20 м/с, на побережье Краснодарского края до 25 м/с. В районе Новороссийска начнется бора, уже к вечеру 12 ноября ветер усилится в порывах до 29 м/с, в последующие сутки сила ветра может достичь урагана.

В Северо-Кавказком округе такая же неблагоприятная ветреная погода и похолодание, в горах снег, местами метели, местами сильные осадки и гололедно-изморозевые отложения.

Холодный воздух проникнет и в Крым, там тоже начнется сильный северо-восточный ветер, температура понизится до +4..+7 градусов, на Южном берегу Крыма до +8..+9 градусов.

Сложная погода на юге ЕТР сохранится до середины рабочей недели. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-5
Пн.
12 ноя.
-2
Вт.
13 ноя.
-1
Ср.
14 ноя.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Ахмадабад		 -36
Сеймчан

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Барейли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100