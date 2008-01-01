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На юге Европейкой России комплекс неблагоприятных условий



ИА "Метеоновости" / 11:10 Понедельник, 12 ноября



Громадный холодный антициклон начал опускаться к югу Европейкой территории России. Он уже остудил среднюю полосу России и Поволжье, теперь очередь южных регионов. Но там вторжение холодного воздуха будет не таким мирным, как в вышеуказанных регионах ЕТР. Слишком велики температурные контрасты, а еще скажется влияние теплого моря и гор.



Уже в понедельник в Южном Федеральном округе начнутся осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, местами будут отмечаться гололедные явления, по северу округа не исключены метели. Разыграется холодный, пронзительный ветер северо-восточного направления. В Приазовье и Ростовской области ветер усилится до 15-20 м/с, на побережье Краснодарского края до 25 м/с. В районе Новороссийска начнется бора, уже к вечеру 12 ноября ветер усилится в порывах до 29 м/с, в последующие сутки сила ветра может достичь урагана.



В Северо-Кавказком округе такая же неблагоприятная ветреная погода и похолодание, в горах снег, местами метели, местами сильные осадки и гололедно-изморозевые отложения.



Холодный воздух проникнет и в Крым, там тоже начнется сильный северо-восточный ветер, температура понизится до +4..+7 градусов, на Южном берегу Крыма до +8..+9 градусов.



Сложная погода на юге ЕТР сохранится до середины рабочей недели. / meteonovosti.ru /



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