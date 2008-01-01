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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:06 Понедельник, 12 ноября



Предстоящим днём арктический антициклон продолжит усиливать свои позиции в формировании погодных условий в Московском регионе.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 12 ноября при ясном небе осадков не ожидается. Дневная температура воздуха в столице не превысит -2..0 градусов, по области -4..+1. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Фон атмосферного давления превысит нормальные для ноября показатели на 22-23 единицы!



Аномально высокое атмосферное давление будет формировать ярко выраженный спастический тип погоды, что и станет основным нагрузочным погодным фактором, который спровоцирует погодообусловленные негативные реакции у большинства метеозависимых людей. Чтобы облегчить состояние и купировать боли обязательно и своевременно принимайте назначенные лечащим врачом препараты. Помогут также средства, поддерживающие сердечную деятельность, нормализующие вегетативную нервную систему. В домашних условиях могут помочь седативные средства, точечный массаж, горчичник на область затылка.



Содержание кислорода в воздухе в норме, поэтому по возможности совершайте прогулки на свежем воздухе, что поможет облегчить состояние.



Геомагнитный фон 11 ноября неустойчивый.



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