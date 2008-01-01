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Новости погоды

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На севере Западной Сибири оттепели

ИА "Метеоновости" / 15:25 Воскресенье, 11 ноября

  Циклон, в теплом секторе которого циркулирует теплый и влажный атлантический воздух, в предстоящие сутки будет нырять с Ямала в среднее течение Оби. Он принесет в понедельник в Ямало-Ненецкий автономный округ потепление, но в комплекте с осадками в виде мокрого снега и снега, слабыми метелями, сильным ветром западной четверти, который в ночные часы в порывах будет усиливаться до 18-23 м/с.

Температура, начиная с северо-западных районов округа начнет повышаться и в дневные часы местами поднимется до оттепели, до 0..+2 градусов. По территории Ямало-ненецкого округа в ближайшие сутки могут отмечаться слабые гололедные явления. Ветреная некомфортная погода и оттепель сохранится в округе 13 и 14 ноября. / meteonovosti.ru /
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