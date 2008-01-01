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Новости погоды

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Рекорды тепла тоже в Сибири, но в Восточной

ИА "Метеоновости" / 15:05 Воскресенье, 11 ноября

  В традиционно очень холодных регионах Восточной Сибири: в Эвенкии и в Катангском районе Иркутской области накануне были зафиксированы рекорды тепла для 10 ноября. Причем в отличие от прежних максимумов, они приобрели положительные значения.

На юго-востоке Эвенкии в селе Ванавара температура повысилась до 0,6 градуса, прежний максимум имел значение -1,1 градуса и зафиксирован был в 1968 г. В Ербогачене, административном центре Катангского района Иркутской области, новый максимум для 10 ноября теперь имеет значение 0,7 градуса, он превысил прежний рекорд, установленный в 1940 году на полтора градуса. / meteonovosti.ru /
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