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Новости погоды

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На юге Западной Сибири аномальные морозы

ИА "Метеоновости" / 14:52 Воскресенье, 11 ноября

  Январские суровые морозы воцарились на юге Западной Сибири. В прошедшие сутки отрицательная аномалия среднесуточной температуры воздуха составила в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях 12 градусов и более. Аномально холодная погода сохранится в этих областях и предстоящей ночью. Холодный арктический воздух продолжает поступать в эти регионы Западной Сибири с Карского моря с северными, мощными потокам в тылу высотного циклона, располагающегося над Таймыром. Ночная температура ожидается в диапазоне от 25 до 30 градусов.

После полудня в воскресенье 11 ноября в Новосибирске было около -17 градусов, в Томске около -20, а в Кемерово около 21 градуса мороза. Минувшей ночью воздух в Кемерово остыл до -31 градуса, местами по области столбики термометров опустились ниже 33 градусов мороза. Но до минимума этих суток температура в Кемерово не опустилась, этот экстремум остался за 11 ноября 1966 г, когда температура упала до -33,6 градуса. Однако предстоящей ночью в Кемерово все же может состояться рекорд минимальной температуры воздуха. Пока экстремум суток 12 ноября, занесенный в климатические справочники, составляет -31,7 градуса. Этот рекорд был зафиксирован 12 ноября все того же 1966 г.

Однако днем 12 ноября ожидается ослабление мороза, оно начнется с северо-западных территорий и будет сопровождаться снегом, метелями и усилением северо-западного ветра в порывах до 18 м/с . / meteonovosti.ru /
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