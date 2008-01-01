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Новости погоды

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На периферии антициклона холодный, сильный ветер

ИА "Метеоновости" / 13:37 Воскресенье, 11 ноября

  Похолодание в большинстве областей средней полосы ЕТР сопровождается усилением холодного ветра восточной четверти. Перепады атмосферного давления между центром антициклона и его периферией продолжают увеличиваться: антициклон еще усиливается и давление в его центре продолжает медленно расти, поэтому ветер на периферии антициклона довольно чувствительный.

В Подмосковье в ранние утренние часы ветер в порывах достигал силы 12-15 м/с, что усиливало эффект похолодания. В Москве при реальной температуре воздуха -2..-3 градуса, расчетная эффективная температура с учетом сильного ветра и довольно высокой влажности воздуха составила 8 градусов. В Тверской, Владимирской, Рязанской и Тульской областях сила ветра в порывах местами составила 10-12 м/с. В Смоленской области ветер начал усиливаться до 10-12 м/с после 9 часов утра 11 ноября.

Центр антициклона медленно смещается из Кировской области в Среднее Поволжье, похолодание и холодный ветер будут распространятся все дальше на юг и запад ЕТР. Усиление ветра юго-восточного направления до 7-12 м/с ожидается в Калужской и Орловской областях, в Брянской области ветер в порывах может достигать силы 13 м/с. Сильный ветер восточной четверти в ближайшие сутки распространится на территорию Белгородской, Курской, Воронежской областей, его порывы могут достигать силы 12-15 м/с. Все это будет добавлять дискомфорта погоде, а температура по ощущениям будет казаться градусов на 5 ниже. / meteonovosti.ru /
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