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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:56 Воскресенье, 11 ноября

  В 12 часов дня на главной метеостанции города ВДНХ было -2,2 градуса, в районе Тушино ровно 2 градуса мороза, на ТСХА -1,6, в районе МГУ -2,9 градуса. В центре Москвы - на Балчуге -2,4 градуса. Вчера в это же время температура была везде положительная: не ниже +1,5 градуса, а сегодня повсеместно столбики термометров в отрицательном секторе и стало холоднее на 4-5 градусов. Небо везде ясное, но рассчитывать на дальнейшее повышение температуры не стоит: заток холода с востока и северо-востока продолжается и ноябрьское, низкое солнце уже вряд ли сумеет добавить тепла.

В столице дует ветер восточного и юго-восточного направления с силой 3-5 м/с, в районе ТСХА ветер восточной четверти усиливается в порывах до 10 м/с, в районе МГУ - до 9 м/с.

Атмосферное давление продолжает расти, за последние 3 часа оно подросло на 1-1,2 мм. На метеостанции ВДНХ оно составило в 12 часов 768,2 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 60%.

К середине дня понедельника атмосферное давление в столице подрастет еще на несколько единиц и может вплотную приблизиться к рекордному для 12 ноября значению. / meteonovosti.ru /
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