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Холодный антициклон наступает



ИА "Метеоновости" / 12:28 Воскресенье, 11 ноября



Арктический антициклон, вышедший на восток ЕТР с Баренцева моря, продолжает усиливаться, давление в его центре, который пока располагается над Кировской областью, растет и уже превышает 775 мм ртутного столба.



Атмосферный гигант распространяет свое влияние все дальше на запад и юго-запад Европейской России, где интенсивно растет атмосферное давление и усиливаются морозы.



Минувшей ночью в Кировской области местами под утро морозы окрепли до -15..-17 градусов. На Средней Волге: в Татарстане столбики термометров опустились до отметки -13, в Самарской области - до -12..-14 градусов, в Ульяновской и Саратовской областях похолодало до



-7..-10 градусов.



На севере Волгоградской области температура под утро воскресенья упала до 4 градусов мороза. В Тамбовской области местами утром 11 ноября было -5 градусов. На большей части территории Рязанской области температура колебалась от -5 до -7 градусов. Ночные морозы до -15 градусов отмечались на самом востоке Центрального Федерального округа, в Костромской области.



В Ярославской, Владимирской, Ивановской областях за ночь температура упала на 4-6 градусов и к утру воскресенья колебалась от -6 до -8 градусов.



В Подмосковье эта ночь стала самой холодной с начала ноября. Холоднее всего было на востоке и юго-востоке области, в 9 утра в Черустях столбики термометров остановились на отметке 6,9 градусов мороза, в Павловском Посаде было -5,8 градусов. В Коломне к 6 утра 11 ноября температура опустилась до -2,4 градуса, а за три последующих часа температура упала еще более чем на 3 градуса, в 9 утра воздух остыл до -5,6 градусов. В эти районы Подмосковья холодный воздух с восточными ветрами пришел раньше всего.



В Москве температура продолжала понижаться до 10 утра, но потом ноябрьское солнце смогло приостановить процесс выхолаживания подстилающей поверхности, а от нее и приземного слоя воздуха. В 10 утра на метеостанции ВДНХ было -3,2 градуса. В 11 утра было уже -2 градуса.



Похолодание в центре ЕТР и в Поволжье продолжится и в предстоящие сутки. В Подмосковье в ночь на понедельник воздух остынет местами до -9 градусов, отрицательной температура останется и днем 12 ноября. Еще заметнее похолодает в Рязанской области, где морозы под утро понедельника местами окрепнут до -14 градусов. На востоке Черноземья, в Липецкой и Тамбовской областях предстоящей ночью от -6 до -11 градусов.



В Среднем Поволжье в отсутствии облаков и при слабом ветре в центре антициклона предстоящей ночью преимущественно от -10 до -15 градусов, в Оренбургской области до -19 градусов, в Башкирии от 12 до 17, местами ниже 20 градусов мороза. / meteonovosti.ru /



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