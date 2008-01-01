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Новости погоды

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Ноябрь в средней полосе начинает доставлять проблемы

ИА "Метеоновости" / 11:08 Воскресенье, 11 ноября

  Вдоль ряда областей средней полосы европейкой России в течение минувших суток почти меридионально располагался малоподвижный атмосферный фронт. С теплой стороны фронта температура колебалась около +1..+2 градусов, а с севера и востока ЕТР антициклон подгонял холод (температура в районе Казани и Вятки к вечеру 10 ноября уже опустилась ниже 10 градусов мороза).

На протянувшемся с юга на север атмосферном фронте принимался то слабый дождь, то начинал сыпать мокрый снег, а на отдельных участках этого фронта отмечались переохлажденные осадки, которые при соприкосновении с подстилающей поверхностью превращались в гололедные отложения.

Отложения гололеда до 2 мм отмечались днем и вечером 10 и ночью 11 ноября местами в Рязанской, Владимирской, Пензенской областях. В Тамбовской, Тульской, Липецкой, Ивановской областях диаметр гололедный отложений местами составил 1 мм.

В Рязанской области местами гололедно-изморозевые отложения сохранялись более 12 часов.

В течение дня воскресенья слабые отложения гололеда и переохлажденные осадки могут отмечаться на периферии антициклона в Орловской, Брянской, Новгородской, Тверской, Смоленской областях. За минувшую ночь атмосферный фронт, на котором отмечались отдельные гололедные явления, отодвинулся на запад от Москвы. / meteonovosti.ru /
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