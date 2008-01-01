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Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:21 Воскресенье, 11 ноября
По данным ИЗМИРАН солнечная активность с 31 октября по 10 ноября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. 5 ноября зарегистрирована малая геомагнитная буря; 4, 6-8 и 10 ноября - возмущенные периоды.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 11-19 ноября солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка в основном - от спокойной до слабовозмущенной. Возмущения наиболее вероятны 11-12 ноября. / meteonovosti.ru /
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