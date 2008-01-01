Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
11 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 10:21 Воскресенье, 11 ноября

  По данным ИЗМИРАН солнечная активность с 31 октября по 10 ноября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. 5 ноября зарегистрирована малая геомагнитная буря; 4, 6-8 и 10 ноября - возмущенные периоды.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 11-19 ноября солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка в основном - от спокойной до слабовозмущенной. Возмущения наиболее вероятны 11-12 ноября. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-2
Вс.
11 ноя.
0
Пн.
12 ноя.
-1
Вт.
13 ноя.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -38
Усть-Нера

некомфортное место: Воркута
комфортное место: Барейли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100