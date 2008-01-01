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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:50 Воскресенье, 11 ноября



Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся под влиянием арктического антициклона, центр которого, не спеша, опустится со стороны республики Коми на Среднюю Волгу. Атмосферное давление существенно подрастет и в середине дня составит 771 мм рт ст., что на 20-22 единицы выше нормы. С собой антициклон принесет холодный воздух, что сразу же скажется на температуре. При малооблачной погоде, осадков не ожидается и в дневные часы температура в столице не поднимется выше нуля градуса, по области от -2 до +3 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 55%.



Аномально высокое атмосферное давление будет формировать ярко выраженный спастический тип погоды, что и станет основным нагрузочным погодным фактором, который спровоцирует погодообусловленные негативные реакции у большинства метеозависимых людей с вегетативными расстройствами и различными сердечно-сосудистыми патологиями. Наиболее острые реакции и сбои в организме возможны у людей, перенесших сосудистые катастрофы, страдающих гипертонией, стенокардией, нарушением сердечного ритма, атеросклерозом сосудов головного мозга. Метеопатические реакции будут сопровождаться скачками артериального давления, вплоть до кризов, головными и сердечными болями, приступами мигрени. Чтобы облегчить состояние и купировать боли обязательно и своевременно принимайте назначенные лечащим врачом препараты. Помогут также средства, поддерживающие сердечную деятельность, нормализующие вегетативную нервную систему. В домашних условиях могут помочь седативные средства, точечный массаж, горчичник на область затылка.



Несмотря на прохладу и довольно высокую влажность в ночные и утренние часы, содержание кислорода в воздухе в норме, поэтому по возможности совершайте прогулки на свежем воздухе, что поможет облегчить состояние.



/ meteonovosti.ru /



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