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Новости погоды
На Черноморском побережье бора набирает силу
ИА "Метеоновости" / 14:20 Суббота, 10 ноября
С севера, с Канина Носа, меридионально опускается антициклон, чьё влияние распространится и на южные районы Европейской России, что и будет способствовать формированию условий для образования боры.
В воскресенье на Черноморском побережье на участке Анапа-Джубга ожидается северо-восточный ветер 12-17 м/с с порывами до 20 м/с. В понедельник -вторник ветер усилится до 14-19 м/с с порывами 20-25 м/с. Самая сильная бора, по предварительным расчетам, ожидается во вторник 13 ноября - 20-25 м/с с порывами до 30 м/с, в Новороссийске до 34 м/с. / meteonovosti.ru /
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