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В Москве ожидается экстремально высокое атмосферное давление



ИА "Метеоновости" / 14:09 Суббота, 10 ноября



Погода в столичном регионе будет формироваться под влиянием антициклона, который от Канина Носа меридионально ныряет на север Средней Волги - Казань. Давление в его центре составляет 1050 гПа.



В Москве, к западу от его центра, давление резко повысится и в воскресенье приблизится к экстремально высокому: 1030.5 гПа (773 мм ртутного столба), наблюдавшемуся в 1993 году. В воскресенье в столице ожидается 771 мм ртутного столба, что соответствует 1028 гПа.



В начале будущей недели велика вероятность экстремально высокого давления. По прогнозу синоптиков 12 ноября ожидается дальнейший рост давления до 773 мм ртутного столба, что соответствует 1031 гПа. В последний раз экстремально высоко давление 12 ноября было зафиксировано в 1993 году 1027.3 гПа, что соответствует 767 мм ртутного столба.



На столь высокое давление ухудшением самочувствия отреагируют практически все. Особенно это относится к метеозависимым людям с заболеваниями сердца и сосудов, такими как гипертония, ишемия, перенесших сосудистые катастрофы, атеросклерозом головного мозга, нарушениями сердечного ритма. Не дожидаясь ухудшения самочувствия следует воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом. / meteonovosti.ru /



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