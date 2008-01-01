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Новости погоды

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Аномальные холода на юго-востоке Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:40 Суббота, 10 ноября

  Глубокий и обширный циклон, чей центр накануне располагался над средним течением Енисея, стремительно ушел на северо-восток, и вслед ему хлынул арктический воздух. Среднесуточная температура оказалась ниже многолетних значений на 2-4 градуса. И в ранние утренние часы столбики термометра местами опустились ниже -30 градусов. В воскресенье с усилением влиянии гребня антициклона с запада, морозы станут еще крепче: в ранние утренние часы -26..-32, днем в Томской и Кемеровской областях -21..-26, в Новосибирской области и Алтайском крае -15..-20. Среднесуточная температура воздуха ожидается ниже многолетних значений более, чем на 10 градусов. / meteonovosti.ru /
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