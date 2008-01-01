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В центре и на юге Красноярского края погода шагнула в зиму



ИА "Метеоновости" / 13:28 Суббота, 10 ноября



Циклон, который накануне располагался над южными районами Красноярского края, запомнится жителям Хакасии, в частности с многоговорящим названием Ненастная, где прошли сильные снегопады, количеством до 19 мм при ветре в порывах до 28 м/с. Но в теплом секторе циклона, среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-8, а местами и на 10 градусов. В столице Тывы - Кызыле - 9 ноября температура повысилась до рекордно высоких значений, +4.8, что выше предыдущего на 0.8 градуса наблюдавшегося в 2006 году.



В воскресенье циклон отправится к Байкалу. В центре и на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве снег небольшой, но местами он может быть более продолжительный и интенсивный, в горах Тывы сильный, ветер окрепнет в порывах до 12-14 м/с, в Тыве местами до 22 м/с. Вслед ему начнет поступать арктический воздух. В центральных районах ночью уже -22..-27, местами до -32 градусов, днем -15..-20, местами до -25. Холодный воздух проникнет и на юг, где также понизится температура. / meteonovosti.ru /



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