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Якутия: погода на любой вкус



ИА "Метеоновости" / 13:04 Суббота, 10 ноября



Накануне большая часть Якутии находилась в поле повышенного давления, которое сформировал антициклон, разместившийся в районе "полюса холода" - Оймякона. Среднесуточная температура воздуха не только приблизилась к своей климатической норме, но и оказалась ниже ее на 2-4 градуса. Ядро холода расположилось на востоке республики. Именно здесь и наблюдались самые низкие температуры: в Агаякане -40, в Юрты -42.4, в Делянкире -43.7 градуса. Запад Якутии присмотрел для себя теплый атмосферный фронт обширного и глубокого циклона, центр которого в пятницу находился над средним течением Енисея. Мощный вынос теплого воздуха обусловил теплую погоду, среднесуточная температура превысила многолетние значения на 6-8 градусов, и в Жиганске морозы ослабели до -14.6 градуса, но было ветрено, порывы достигали 18 м/с.



В воскресенье циклон из среднего течения Енисея через Хатангу переместится на северо-восток Таймыра, а с юго-запада на западные улусы Якутии попытается пробиться гребень антициклона. В ночь на воскресенье, в зоне холодного атмосферного фронта, на северо-западе пройдет небольшой, местами умеренный снег при ветре в порывах 10-15 м/с, начнется вторжение арктического воздуха и морозы окрепнут до -30, днем морозы станут мягче -14..-16 градусов. На юге, юго-западе и местами в центре, под влиянием уходящего циклона, пройдут небольшие, местами умеренные снегопады, ночью в центре около -25, на юге -10..-15, днем в центре 12..14, на юге не ниже -8 градусов. На арктическом побережье Якутии с небольшим снегом, при ветре порывы которого местами достигнут почти что штормовой силы, 18-23 м/с, разыграются метели , днем на побережье около -10 градусов. / meteonovosti.ru /



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