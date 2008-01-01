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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:38 Суббота, 10 ноября

  День перевалил за полдень, а температура, в лучшем случае повысилась лишь на полградуса. В 12 часов на главной метеостанции города было +2.1, в районе Тушино и ТСХА +1.9, в районе МГУ +1.7, в центре Москвы - на Балчуге +2.6 градуса. В районе МГУ кружит небольшой снежок. В районе ВДНХ и ТСХА сохраняется дымка, видимость не превышает 4-6 км. Ветер восточный, в районе ТСХА до 6 м/с.

Атмосферное давление немного подросло и составляет 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 88%. / meteonovosti.ru /
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некомфортное место: Марресале
комфортное место: Багио

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