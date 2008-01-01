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Ненастный циклон уходит к дальневосточным островам



ИА "Метеоновости" / 11:14 Суббота, 10 ноября



Накануне обширный и глубокий циклон, с центром над Приморским краем, охватил своим влиянием южные районы Дальнего Востока. На Амурскую область он обрушился сильными снегопадами, в Екатеринославке и Завитой выпало 13-14 мм осадков, в Архаре и Поярково 16-17 мм, в Константиновке до 19 мм. Немало осадков в виде дождя и снега выпало и в Хабаровском крае. В Комсомольске-на-Амуре до 25 мм, в Куре 27 мм , в Сутуре до 31 мм, в Советской Гавани 52 мм осадков. Осадки сопровождались сильным ветром, в Литке, Чумикане и Солекуле до штормового, 21-25 м/с. В эпицентре ненастья оказался Приморский край. В Богополье и Рудная Пристань выпало 35-36 мм, в краевом центре Владивостоке до 38 мм, а Сосуново, буквально, залило, 81 мм. Сильные дожди местами сопровождались штормовым ветром, в Рощино до 23 м/с, в Богополье и Гамово до 25 м/с. Влияние циклона сказалось на Сахалине, где прошли сильные дожди, в Ильинском налило 25 мм, Макарове 29 мм, Корсакове до 35 мм, в Огоньках до 41 мм. Ветер усиливался в порывах 18-23 м/с, в Хомске до 26 м/с, в Монероне до 27 м/с.



В субботу циклон отправится на восток, но его влияние сохранится на востоке Амурской области и в Хабаровском крае. Пройдут сильные осадки, отложение и налипание мокрого снега, на дорогах Амурской области снежный накат и гололедица, на побережье Хабаровского края ветер окрепнет в порывах до 23 м/с. На Сахалине будут продолжаться сильные дожди при ветре до 22 м/с.



В воскресенье осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега ожидаются на севере Хабаровского края, где они будут сопровождаться порывистым, 10-15 м/с, в долинах рек до 17 м/с, ветром, на побережье до штормового, 18-23 м/с. На севере и в центре Сахалина осадки, ночью местами сильные, и ветре усилится до 20 м/с. По мере продвижения циклона, зона сильных осадков распространится и на Курильские острова. В ночь на воскресенье они ожидаются на юге, а днем уже охватят и север, порывы ветра достигнут штормовой силы, 20-25 м/с.



В начале новой недели циклон доберется и до юга Камчатки. В Петропавловске-Камчатском сильные осадки в виде снега и дождя при ветре в порывах 19-24 м/с. / meteonovosti.ru /



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