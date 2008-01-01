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ИА "Метеоновости" / 10:04 Суббота, 10 ноября



Утро в столице пасмурное, в районе ВДНХ и ТСХА наблюдается дымка. В 9 часов утра на опорной станции Москвы - ВДНХ - столбик термометра остановился у отметки +1.4, в районе МГУ и ТСХА чуть прохладнее, в Тушино +1.6, а на Балчуге уже +2.3 градуса. Ветер восточный, северо-восточный в районе МГУ и ТСХА до 5 м/с.



Атмосферное давление повышенное, 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха высокая 92%. / meteonovosti.ru /



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