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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:04 Суббота, 10 ноября

  Утро в столице пасмурное, в районе ВДНХ и ТСХА наблюдается дымка. В 9 часов утра на опорной станции Москвы - ВДНХ - столбик термометра остановился у отметки +1.4, в районе МГУ и ТСХА чуть прохладнее, в Тушино +1.6, а на Балчуге уже +2.3 градуса. Ветер восточный, северо-восточный в районе МГУ и ТСХА до 5 м/с.

Атмосферное давление повышенное, 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха высокая 92%. / meteonovosti.ru /
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Делянкир

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Багио

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