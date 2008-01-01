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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:54 Суббота, 10 ноября

  В столице холодает. Хотя сегодня, 10 ноября температура воздуха еще будет превышать привычные показатели примерно на 3 градуса, снега еще нет, и в ближайшие дни не ожидается. Разве что, на следующей неделе, когда температура опустится ниже нуля градусов даже днем, можно будет увидеть следы снежного покрова.

В истории московских метеонаблюдений за 140 лет бывало всякое. Например, 10 ноября в 1908 году воздух остыл до -18,4 градусов, и с тех пор таких холодов в этот день ноября не повторялось. Необычно тепло, +14,4 градуса, было уже в нынешнем столетии, в 2010 году. 1971 год запомнился сильными осадками, выпало до 13,5 мм. В прошлом, 2017 году температура оказалась выше нормы, ночью -1,1, днем +3,0 градуса, выпало 2 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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