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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:20 Суббота, 10 ноября

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться на юго-западной периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами ожидаются слабые осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 2..4, по области 0..5 градусов. Ветер юго-восточного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 760 мм рт. ст..

В столице и области из-за высокого атмосферного давления, которое держится довольно долго, сформировался спастический тип погоды, к которому трудно адаптироваться, особенно при нестабильной геомагнитной обстановке, и который является неблагоприятным внешним погодным фактором для людей, чье здоровье отягощено различными хроническими заболеваниями. На такие погодные условия негативно могут отреагировать метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшие сосудистые катастрофы, особенно страдающие гипертонией, стенокардией, нарушением сердечного ритма. У них возможны головные и сердечные боли, усиление приступов мигрени, которые надо обязательно купировать, принимая назначенные лечащим врачом препараты. / meteonovosti.ru /
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