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Новости погоды

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О тропических циклонах

ИА "Метеоновости" / 13:22 Пятница, 9 ноября

  Сезон ураганов в Южном полушарии в этом году начался в ранние сроки. В ноябре, в Индийском океане вблизи островов Маврикий сформировался второй в этом сезоне тропический циклон с именем "Альсид".

Он движется к юго-западу, скорость ветра в его центре достигает 80 км/ч, порывы до 96 км/ч. По расчетам, он опасно приблизится к Мальдивам,угрожая проливными дождями, штормовым ветром и нагонными явлениями. Такая траектория движения не характерна тропическим циклонам южной части Индийского океана. / meteonovosti.ru /
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