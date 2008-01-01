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О тропических циклонах



ИА "Метеоновости" / 13:22 Пятница, 9 ноября



Сезон ураганов в Южном полушарии в этом году начался в ранние сроки. В ноябре, в Индийском океане вблизи островов Маврикий сформировался второй в этом сезоне тропический циклон с именем "Альсид".



Он движется к юго-западу, скорость ветра в его центре достигает 80 км/ч, порывы до 96 км/ч. По расчетам, он опасно приблизится к Мальдивам,угрожая проливными дождями, штормовым ветром и нагонными явлениями. Такая траектория движения не характерна тропическим циклонам южной части Индийского океана. / meteonovosti.ru /



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