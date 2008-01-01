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Новости погоды

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Таймыр: морозы, снегопады, метели

ИА "Метеоновости" / 13:15 Пятница, 9 ноября

  На Таймыр в последние дни воздух поступает из приполярных районов, температура на побережье и островах до -15..-20 градусов, в материковой части ниже -30. Ниже нормы температура в данное время на 8 градусов. Снег лежит неравномерно, от 6 до 22 см. И ветер самый сильный на островах, до 15-20 м/с. В субботу, 10 ноября от среднего течения Енисея к Хатанге выйдет активный циклон, а с ним снег, в горах очень сильный, усиление ветра до 13-18 м/с, местами до 25 м/с.

Температура воздуха в течение суток -25..-30, местами до -38 градусов. Особых перемен в погодных условиях 11 и 12 ноября не ожидается, лишь морозы несколько ослабеют. / meteonovosti.ru /
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