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Грозовые дожди на Крите



ИА "Метеоновости" / 12:31 Пятница, 9 ноября



Над Средиземным морем сформировался циклон, по его северо-западной окраине к берегам Крита поступал прохладный воздух, что вызвало обострение фронтальной деятельности, наиболее выражена она была в ночные часы. За время грозы местами выпало до 30 мм осадков. Этот циклон смещается на восток, но очень медленно. Дожди с ним ожидаются на побережье Израиля небольшими, во вторник, 13 ноября. А на Кипре они уже идут и будут продолжаться еще пару дней. / meteonovosti.ru /



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