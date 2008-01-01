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Новости погоды
Грозовые дожди на Крите
ИА "Метеоновости" / 12:31 Пятница, 9 ноября
Над Средиземным морем сформировался циклон, по его северо-западной окраине к берегам Крита поступал прохладный воздух, что вызвало обострение фронтальной деятельности, наиболее выражена она была в ночные часы. За время грозы местами выпало до 30 мм осадков. Этот циклон смещается на восток, но очень медленно. Дожди с ним ожидаются на побережье Израиля небольшими, во вторник, 13 ноября. А на Кипре они уже идут и будут продолжаться еще пару дней. / meteonovosti.ru /
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