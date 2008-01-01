Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
9 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Снега на Европейской России практически нет

ИА "Метеоновости" / 12:08 Пятница, 9 ноября

  Жители Европейской России не каждый год в ноябре радуются снежному покрову. В Средней полосе снег, если и выпадает, долго не лежит. В последние года устойчивый снежный покров образуется в более поздние сроки, чем положено по климату. И текущий ноябрь снегом на европейской территории пока не богат.

От западных границ до Урала снежного покрова нет, в отличие от Сибири, где сугробы уже до полуметра и продолжают расти. Только на северо-востоке ЕТР, на западе Коми местами снега до 2 см, на крайнем севере 10-15 см. В Воркуте высота снега 16 см, выше снежный покров отмечен лишь на станции Елецкая 29 см.

В ближайшие выходные погода не "запланировала" снега, так как распоряжаться условиями погоды будет мощный антициклон, раскинувшийся от Земли Франца Иосифа до Черного и Каспийского моря и от Калининграда до Урала.

Совсем без осадков в ближайшие дни останется Центральный регион, Поволжье и Урал. И лишь на периферии антициклона, в Ленинградской области, Карелии и в Черноземье, могут пройти небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Но и они надолго на земле не задержаться.

И только в середине месяца на севере и в центре ЕТР ожидается настоящий снежок. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+2
Сб.
10 ноя.
+5
Вс.
11 ноя.
0
Пн.
12 ноя.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Сен-Луи		 -43
Делянкир

некомфортное место: Уяр
комфортное место: Дакка

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100