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Снега на Европейской России практически нет



ИА "Метеоновости" / 12:08 Пятница, 9 ноября



климату. И текущий ноябрь снегом на европейской территории пока не богат.



От западных границ до Урала снежного покрова нет, в отличие от Сибири, где сугробы уже до полуметра и продолжают расти. Только на северо-востоке ЕТР, на западе Коми местами снега до 2 см, на крайнем севере 10-15 см. В Воркуте высота снега 16 см, выше снежный покров отмечен лишь на станции Елецкая 29 см.



В ближайшие выходные погода не "запланировала" снега, так как распоряжаться условиями погоды будет мощный антициклон, раскинувшийся от Земли Франца Иосифа до Черного и Каспийского моря и от Калининграда до Урала.



Совсем без осадков в ближайшие дни останется Центральный регион, Поволжье и Урал. И лишь на периферии антициклона, в Ленинградской области, Карелии и в Черноземье, могут пройти небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Но и они надолго на земле не задержаться.



И только в середине месяца на севере и в центре ЕТР ожидается настоящий снежок. / meteonovosti.ru /



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