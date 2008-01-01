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Резкое похолодание на юго-востоке Западной Сибири



ИА "Метеоновости" / 11:36 Пятница, 9 ноября



В ранние утренние часы через южные области Западной Сибири прошел холодный атмосферный фронт. В Новосибирске прохождение фронта сопровождалось грозой и раскатами грома. Температура воздуха была около 0 градусов, а затем началось понижение, к полудню до -13.



В Кемерово, где 8 и в начале 9 ноября температура держалась около 0 градусов, стало холоднее всего за один час с 10 утра да до 11, на 5 градусов. К полудню на термометрах было уже -9..-10 градусов.



По расчетам синоптиков 10-12 ноября в г. Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Томск, Кызыл-Озек ожидается отклонение среднесуточной температуры на 7-16 градусов ниже климатической нормы.Норма этого периода составляет минус 5-9 градусов.



Наступающей ночью в этих районах ожидается 21..26 градусов мороза, местами при прояснениях до -33 градусов, днем 10 ноября -17,-23, а самые сильные морозы 11 ноября до -30 ночью и -20..-25 градусов днем.



Ослабление мороза до -10..-15 ожидается в начале следующей недели / meteonovosti.ru /



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