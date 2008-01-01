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На Чукотке со снегом, и не холодно



ИА "Метеоновости" / 11:06 Пятница, 9 ноября



Средняя температура воздуха на большей части полуострова Чукотка выше нормы на 2-4 градуса. Заброс теплого воздуха осуществляется с востока по западной окраине циклона. Ветер в Певеке преобладает восточного направления, его порывы достигают 7-9 м/с, а на побережье Берингова моря до 32 м/с. Отмечается метель, высота снега до 12-15 см.



В ближайшие три дня погода с небольшим снегом, ветром до 13-18 м/с, на восточном побережье до 20-25 м/с, где температура 0..-5 градусов. И совсем другая погода в континентальных районах, без осадков, ветер слабый, температура до -15, а по ночам до 30..35 градусов мороза. / meteonovosti.ru /



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