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Новости погоды

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На Чукотке со снегом, и не холодно

ИА "Метеоновости" / 11:06 Пятница, 9 ноября

  Средняя температура воздуха на большей части полуострова Чукотка выше нормы на 2-4 градуса. Заброс теплого воздуха осуществляется с востока по западной окраине циклона. Ветер в Певеке преобладает восточного направления, его порывы достигают 7-9 м/с, а на побережье Берингова моря до 32 м/с. Отмечается метель, высота снега до 12-15 см.

В ближайшие три дня погода с небольшим снегом, ветром до 13-18 м/с, на восточном побережье до 20-25 м/с, где температура 0..-5 градусов. И совсем другая погода в континентальных районах, без осадков, ветер слабый, температура до -15, а по ночам до 30..35 градусов мороза. / meteonovosti.ru /
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