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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:04 Пятница, 9 ноября

  Из летописи московской погоды

В столице холодает. Хотя сегодня, 9 ноября температура воздуха еще будет превышать привычные показатели примерно на 3 градуса, снега еще нет, и в ближайшие дни не ожидается. Разве что, на следующей неделе, когда температура опустится ниже нуля градусов даже днем, можно будет увидеть следы снежного покрова. А пока, 9 ноября температура днем повысится до +5 градусов. Хотя в истории московских метеонаблюдений за 140 лет бывало всякое. Например, 9 ноября в 1908 году было морозно, воздух остыл до -16,8 градусов, и с тех пор таких холодов в этот день ноября не повторялось. Необычно тепло, до +12 градусов, было уже в нынешнем столетии, в 2010 году. 1965 год запомнился сильными осадками, выпало до 15,5 мм небесной влаги. В прошлом, 2017 году температура оказалась около нормы. Ночью -3,1 градуса, днем +4,5 градуса. Осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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