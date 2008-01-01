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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:30 Пятница, 9 ноября



Предстоящим днём столичный регион будет находиться на юго-западной периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 4..6, по области 1..6 градусов. Ветер восточного направления 4-9 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 757 мм рт. ст..



В столице и области погода останется еще довольно теплой, содержание кислорода в воздухе соответствует климатической норме. Неблагоприятным внешним погодным фактором для метеочувствительных людей будет повышенный фон атмосферного давления. На такую погоду могут негативно отреагировать метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возможны головные и сердечные боли, а так же усиление приступов мигрени. / meteonovosti.ru /



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