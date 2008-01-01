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В Крыму сохранится сухая, но ветреная погода



ИА "Метеоновости" / 13:29 Четверг, 8 ноября



В ближайшие три дня в Крыму сохранится сухая погода, обусловленная влиянием антициклона. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман, что несколько затруднит движение автотранспорта. Умеренный северо-восточный ветер днем местами усилится до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 0:5o, на южном и восточном побережье 6:11o; днем воздух будет прогреваться всего до 10:15o. / meteonovosti.ru /



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